Euro Indoor: les Panthers de retour au sommet

Mission accomplie, et avec brio, par les joueuses belges au Championnat d’Europe B, à Ourense, puisqu’elles sont parvenues à assurer leur retour en division A en proposant des prestations solides et abouties lors du tournoi espagnol. Pourtant, elles ont failli tomber de haut lors de leur dernière rencontre face à la Suisse puisqu’elles étaient menées au score à 30 secondes de la fin du temps réglementaire après avoir dominé toute la partie et qu’elles n’avaient besoin que d’une petite unité pour valider le retour parmi le gratin européen. Mais le but de Daphne Gose, à 10 secondes du coup de sifflet final, a libéré les Panthères et leur coach, Maxi Garreta. « Nous avons réalisé un très gros tournoi en pratiquant du bon hockey durant ces 5 rencontres. Notre équipe était meilleure que les autres mais je reconnais que cette dernière rencontre face à la Suisse a failli mal se terminer. Heureusement nous avons trouvé les ressources pour émerger sur le fil et atteindre notre objectif dans cet Euro.