MMA: Francis Ngannou conserve son titre UFC des lourds contre Cyril Gane

Il est un peu plus de 7 heures lorsque celui qu’on surnomme «The predator» lève les bras au ciel en guise de victoire pour la ceinture des poids lourds devenant ainsi l’homme le plus fort du monde. Son adversaire, Cyril Gane, tête basse lors du verdict final se doute de la décision des juges. Le score? 48-47, 48-47 et 49-46 en faveur de Ngannou. Le colosse camerounais s’est montré soulagé en conférence de presse: «C’est un grand soulagement, glisse le vainqueur au micro de RMC Sport en sortant de la cage. Mes 10 derniers mois n’ont pas été faciles. J’ai eu plusieurs pressions psychologiques mais je savais que le plus important était de garder la tête froide. Je n’ai certes pas mis K.O.Ciryl, mais je suis content d’avoir déçu ceux qui pensaient qu’il me battrait en cinq reprises. J’étais le champion et je le reste. Le boss, c’est moi »

Prises au sol, combat à l’usure: comment Ngannou a dominé Gane pour conserver sa ceinture mondiale de MMA

Un combat qui ne s’est pas passé comme les amateurs de MMA l’imaginaient. On comptait sur une des frappes de mule peu orthodoxe de Ngannou pour mettre au sol son adversaire. Du côté du Français, on s’attendait à ce qu’il use son opposant, âgé de 5 ans de plus que lui au bout de 5 rounds et qu’il profite de sa vitesse. Rien ne s’est déroulé comme prévu car c’est au sol que « The Predator » a remporté le combat.