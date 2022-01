Manifestation contre les mesures sanitaires: la police demande aux participants de se disperser

La foule s’est élancée via la petite ceinture et la rue Belliard vers le parc du Cinquantenaire, où la tête du cortège est arrivée vers 13h.

Cette manifestation européenne pour la démocratie appelle à un débat de société sur les mesures sanitaires visant à contrer la pandémie de coronavirus. Elle répond à l’appel de nombreux mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom mais également de plus de 600 associations locales européennes.

Depuis, des incidents ont éclaté entre la police et les manifestants aux alentours du rond-point Schuman. La police a demandé dans la foulée aux participants de se disperser.