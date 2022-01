50.000 manifestants contre les mesures sanitaires à Bruxelles: des incidents éclatent, la police demande la dislocation de la manifestation (direct)

Une large partie de la foule est arrivée au parc du Cinquantenaire, où des discours d’interlocuteurs belges et internationaux sont en cours sur le podium installé sous les arcades. Ils appellent à un débat de société concernant les mesures sanitaires visant à contrer la pandémie de coronavirus.

L’initiative de la manifestation a été prise par des mouvements comme World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom, ainsi que plus de 600 associations locales européennes.

« C’est incroyable, l’affluence. Mais j’ai un double sentiment à ce sujet. D’un côté, je suis heureux de voir tant de personnes réunies. D’un autre côté, je suis malheureux parce que ces personnes (…) sont ici parce qu’elles ne sont pas entendues. Il y a un gros problème démocratique », a déclaré Tom Meert, président de Europeans United.

L’ambiance est devenue plus tendue en queue de peloton. Des protestataires ont lancé des projectiles sur la police, qui a eu recours à des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour tenter de les repousser vers le Cinquantenaire.