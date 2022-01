Hausse du prix de l’énergie: les pistes des responsables politiques pour alléger la facture

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD& ; V) a indiqué le même jour au micro de VTM qu’il attend une décision durant la semaine. On sait qu’il a entre autres proposé au gouvernement de faire baisser temporairement la TVA sur l’électricité et le gaz à 6 %, avec dans un second temps éventuellement un système plus modulable. Agir sur la TVA a l’avantage de produire des effets rapidement.

L’Open Vld semble freiner. « Si on diminue la TVA pour dire deux mois après que c’est à la classe moyenne de payer les factures, ce n’est pas correct », a indiqué dimanche, sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » (RTL-TVi) le vice-Premier Vincent Van Quickenborne. « Il faut travailler sur les accises et pas sur la TVA. C’est plus flexible. On pourrait faire ce changement encore cette année-ci », affirme le libéral flamand. « Avec les accises, on peut par exemple faire la différence entre une consommation moyenne ou plus haute », par exemple entre un couple moyen et « ceux qui ont une piscine », a-t-il illustré.