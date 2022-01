Simon Goffin: «Avec Elise Mertens, on va devoir placer la barre plus haut»

Simon, Elise joue dans la nuit, mais on vous imagine déjà très satisfait de votre toute première semaine en Grand Chelem à ses côtés?

Un coach n’est jamais très satisfait (il sourit). Mais oui, plus que les résultats, ce qui me ravit, c’est la réussite d’Elise par rapport à ce qu’on a voulu mettre en place durant la préparation. On voulait qu’elle soit plus agressive au service et dans sa position sur le court, mais aussi en retour, afin qu’elle s’économise aussi plus dans un tournoi où elle aligne simple et double (NDLR: Mertens s’est d’ailleurs qualifiée pour les quarts du double, ce dimanche, lire par ailleurs). En simple, elle vient de passer trois tours sans perdre le moindre set, la satisfaction est là, même si maintenant on va devoir placer la barre encore plus haut.