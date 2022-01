Mort de l’auteur de BD français Jean-Claude Mézières

« Le nom de Mézières est d’abord associé aux personnages de Valérian et Laureline dont il fut le co-créateur et qu’il dessina pendant plus de 50 ans aux côtés de son scénariste et ami de toujours, Pierre Christin », a ajouté l’éditeur.

Influence de nombreux auteurs à sa suite, il est l’une des grandes figures de la BD franco-belge, avec une prédilection pour la science-fiction.

Il travailla aussi dans l’illustration, la photographie, le cinéma et la télévision.