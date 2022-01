Luka Elsner satisfait du partage du Standard contre Bruges: «Avec nos armes, on a su répondre présent»

Solidité et efficacité, voilà comment on pourrait résumer la prestation du Standard face au Club de Bruges. Portés par le premier but de Mathieu Cafaro sous les couleurs liégeoises et par celui de Renaud Emond, les hommes de Luka Elsner ont su faire le gros dos pour résister à des Brugeois peu inspirés offensivement.

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur liégeois était évidemment très content d’avoir vu son équipe déjouer les pronostics. « Avec nos armes, on a répondu présent », explique le tacticien franco-slovène. « Faire face à un adversaire de cette qualité, avec une équipe aussi jeune, c’était très intéressant pour nous. On a vu que c’était un peu compliqué quand ils accéléraient et qu’ils jouaient en une touche de balle, mais on a su défendre correctement, surtout en deuxième période. On a été au combat, avec un bloc qui a su rester compact. On doit encore travailler notre capacité à garder la maîtrise du ballon, c’est certain. Toutefois, j’ai trouvé qu’il y avait du mieux par rapport à la semaine dernière. Et on aurait même pu s’imposer, avec un peu plus de chance en fin de match… Donc on regrettera certaines occasions manquées, mais globalement je trouve que l’on a fait un bon match, avec une bonne intensité. »