L’incroyable raté du Standard en toute fin de match qui aurait pu leur permettre de s’imposer face à Bruges (vidéo)

Solidité et efficacité, voilà comment on pourrait résumer la prestation du Standard face au Club de Bruges. Portés par le premier but de Mathieu Cafaro sous les couleurs liégeoises et par celui de Renaud Emond, les hommes de Luka Elsner ont su faire le gros dos pour résister à des Brugeois peu inspirés offensivement.

Et les Rouches auraient même pu s’imposer en toute fin de match. Face à des Blauw en Zwart réduits à dix après l’exclusion de Jack Hendry, ils ont tenté de pousser pour aller chercher deux points de plus. Ce qu’ils n’étaient pas loin de faire dans les dernières secondes de la rencontre...