Valérian et Laureline perdent Mézières

Si le nom de Mézières est d’abord associé aux personnages de Valérian et Laureline dont il fut le co-créateur et qu’il dessina pendant plus de 50 ans aux côtés de son scénariste et ami de toujours, Pierre Christin, il fut tout simplement un auteur et un acteur majeur de la bande dessinée, notamment par l’influence et le rôle de mentor qu’il exerça auprès de nombreux dessinateurs. L’ouvrage L’Art de Mézières, paru en octobre 2021, sur lequel Jean-Claude Mézières s’était particulièrement investi, a permis de mettre en lumière son œuvre d’une grande richesse.

Jean-Claude fut aussi un grand voyageur et vécut aux États-Unis où il fut même cow-boy, notamment dans l’Utah, durant les années 60, fasciné comme son ami Jean Giraud par les paysages de l’ouest américain. Sensible à l’environnement sans être militant, il aimait se reposer dans sa maison de l’Aveyron, en pleine nature…