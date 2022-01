L’amiral Michel Hofman: «L’attitude de la Russie impose de nous préparer à des missions de défense collective»

Grand patron de l’armée belge depuis juillet 2020, l’amiral Michel Hofman a connu une année 2021 particulièrement mouvementée. Au moment de tirer le bilan, il ne peut nier que « l’affaire Jurgen Cönings a pollué son année », comme l’incendie dans le champ de tir de Brecht. De la crise covid et des inondations de l’été, il retient le positif. A savoir que « l’armée belge est encore capable de se mobiliser et d’assister la population en jouant un rôle non négligeable ». « Militairement », il ajoute qu’au niveau de la défense belge, « l’opération d’évacuation d’Afghanistan est une réussite ». Il estime, par contre, que la cerise sur le gâteau de la fin d’année, à savoir l’attaque cyber dont a été victime la Défense, est « difficile à avaler mais on l’a quand même mangée en tirant un maximum d’enseignements de l’incident. C’est un nouveau domaine d’opérations ».