Manifestation contre les mesures sanitaires: une entrée de la station de métro Mérode en feu (direct)

Une large partie de la foule est arrivée au parc du Cinquantenaire, où des discours d’interlocuteurs belges et internationaux sont en cours sur le podium installé sous les arcades. Ils appellent à un débat de société concernant les mesures sanitaires visant à contrer la pandémie de coronavirus.

L’ambiance est devenue plus tendue en queue de peloton. Des protestataires ont lancé des projectiles sur la police, qui a eu recours à des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour tenter de les repousser vers le Cinquantenaire.La police a demandé la dislocation de la manifestation, peu avant 15h. Vers 16h30, alors que la police avait vidé le parc, une partie des manifestants ont jeté des objets et poubelles dans une bouche de métro de la station Mérode. Un feu s’est déclenché.