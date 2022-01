Benoît Scheuer: «La défiance est aussi partagée par ceux qui ne sont pas dans la rue»

Le sociologue Benoît Scheuer est à l’origine de l’étude « Noir Jaune Blues », qui avait dessiné une société belge loin du vivre ensemble, de plus en plus méfiante du politique et des institutions. Il analyse aujourd’hui les mouvements de contestation des mesures anticovid.

Voilà cinq ans, le sociologue Benoît Scheuer (Survey & Action) dressait un portrait alarmant d’une société belge de plus en plus gagnée par la défiance à l’égard des institutions et tentée par le repli sur soi. L’enquête « Noir Jaune Blues », qui avait sondé 2.500 Belges, proposait une nouvelle grille de lecture pour comprendre le positionnement de la population : exit la répartition gauche-droite, dépassée, il s’agissait de situer les citoyens selon deux axes ouverture/fermeture et confiance/défiance.

Ses dernières recherches tentent de mieux comprendre la recomposition de la société sous cette dynamique de repli sur soi identitaire. Une rupture avec les politiques (et les médias) qui trouve fortement écho dans les manifestations actuelles.