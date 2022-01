Brésil: pourquoi le gouverneur de Rio lance une énième opération de reprise en main des favelas

Le gouverneur de Rio a présenté un nouveau projet d’occupation des favelas. Sans concertation avec les habitants et sans réelle étude, il n’a guère convaincu de sa faisabilité.

Assis à la terrasse de son bar, Gabriel Rumba regarde passer le pick-up de la police d’un œil mauvais. Les policiers, debout à l’arrière du véhicule, lui adressent un même regard noir. Rumba, leader communautaire de la favela Jacarezinho, attend leur départ pour pester : « Ils se croient déjà les maîtres ici ».

Nous sommes le 19 janvier au soir et la tension est encore palpable dans ces ruelles encombrées de motos, d’enfants et de câbles électriques qui pendent entre les maisons. Au petit matin, 1200 policiers ont envahi par surprise cette favela, provoquant une véritable panique chez les habitants, qui ont passé la journée barricadés à l’intérieur de leurs logements. « On a eu tellement peur d’un nouveau massacre mais finalement aujourd’hui, ils n’ont pas tiré une seule balle », commente Gabriel.