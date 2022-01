Les supporters de l’Union aux abords du stade Joseph Marien pour encourager leur équipe contre Genk (photos)

Alors que le huis clos est toujours de mise dans les stades de foot (et ce, jusqu’au week-end prochain), les supporters doivent ronger leur frein en cette période indécise. À l’Union, néanmoins, les fans continuent de supporter leur équipe à leur manière. Et pour cause : ce dimanche, les supporters saint-gillois se sont réunis en nombre aux alentours du stade Joseph Marien pour regarder la rencontre, donner de la voix et encourager leurs joueurs. De belles images qui confirment l’enthousiasme et l’esprit positif qui habitent le club saint-gillois.