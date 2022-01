La manifestation contre les mesures sanitaires attire 50.000 personnes puis sombre dans la violence (direct)

Selon les autorités, environ 50.000 personnes ont défilé dans la capitale belge, certaines venues d’autres pays européens. Jamais ce chiffre n’avait été atteint lors des précédents rassemblements. Au cours de la manifestation, des affrontements ont éclaté près du siège de l’Union européenne, la police ayant utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour repousser des manifestants qui lançaient des pavés et des pétards. Des protestataires masqués ont brisé une vitre à l’entrée du siège des Affaires étrangères de l’UE.

Un rassemblement international

Les participants à ce défilé portaient des pancartes critiquant le Premier ministre Alexander De Croo ainsi que le pass sanitaire, obligatoire pour accéder à de nombreux endroits.

Les organisateurs, parmi lesquels les mouvements World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom, avaient invité des manifestants d’autres pays européens à participer dimanche. Des drapeaux néerlandais, polonais, français et roumains étaient visibles dans le cortège.

Cette manifestation intervient alors que certains gouvernements s’acheminent vers une réduction des restrictions sanitaires, malgré la persistance du variant Omicron du Covid-19 qui provoque un nombre record de contaminations. Mais les effets moins délétères du variant Omicron et un taux élevé de vaccination ont permis au système de santé d’être moins sous pression que lors des précédentes vagues.