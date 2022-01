Rendre l’enseignement ordinaire accessible

Si Puzzzle semble être un cas d’école, c’est qu’il existe pour le moment et avant tout des classes à visée inclusive. « Il s’agit d’un morceau de l’école spécialisée qui se délocalise dans une école traditionnelle », explique Thomas Dabeux, chargé de plaidoyer au sein de l’ASBL Inclusion. « C’est une classe composée uniquement d’élèves en situation de handicap, beaucoup moins nombreux et exigeant un accompagnement beaucoup plus important, mais ce n’est pas la même chose que d’être dans une classe dite normale. Même si l’objectif est que les enfants en situation de handicap et les enfants “ordinaires” soient le plus possible ensemble (à la cantine, au cours de gym, etc.). Et si c’est une bonne entrée en matière avec des besoins mis à disposition, c’est très différent d’une école inclusive. »