Mathieu Cafaro ouvre son compteur au Standard: «On n’a pas eu besoin de deux semaines pour découvrir son impressionnante qualité de frappe!»

Solidité et efficacité, voilà comment on pourrait résumer la prestation du Standard face au Club de Bruges. Portés par le premier but de Mathieu Cafaro sous les couleurs liégeoises et par celui de Renaud Emond, les hommes de Luka Elsner ont su faire le gros dos pour résister à des Brugeois peu inspirés offensivement. Et ils auraient même pu s’imposer en toute fin de rencontre. Mais Maxime Lestienne, Clinton Mata et le poteau de Simon Mignolet en ont décidé autrement…

Après plus de dix mois de disette, il n’aura donc fallu que deux petites rencontres à Mathieu Cafaro pour faire trembler les filets de Jupiler Pro League. Même si, dans le noyau principautaire, on savait que ce n’était qu’une question de temps avant que le jeune ailier ne débloque son compteur. « On n’a pas eu besoin de deux semaines pour découvrir la qualité de frappe de Mathieu, qui est vraiment impressionnante », admirait Nicolas Raskin après la rencontre.

« Après neuf mois sans marquer et une période très difficile à Reims, ce but me fait énormément de bien », réagit le principal intéressé, qui ne veut cependant pas s’arrêter en si bon chemin. « Maintenant, il faut continuer et essayer d’en marquer bien plus. Je n’ai que deux matches et deux semaines d’entraînement dans les jambes, ça va venir. Les automatismes, il faut du temps pour qu’ils arrivent. »