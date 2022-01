Enseignement et handicap: bientôt, une école extra-ordinaire

Ce sera une école inclusive : où tous les enfants apprennent dans le même environnement scolaire, avec des infrastructures, des méthodes, du matériel pédagogique et une politique adaptés à tous les élèves, à besoins spécifiques ou non, ordinaires ou extraordinaires. Puzzzle devrait ouvrir au printemps à Tubize.

Une lumière bleutée inonde la plaine de jeux aux vitres carrées couvertes de calques colorés. Rouge, jaune, vert. Pour créer un cadre apaisant et rassurant pour les enfants, mais aussi pour éviter la lumière directe du jour à laquelle certains enfants peuvent être sensibles. Comme Ayden.

Ayden a cinq ans et demi et a une maladie génétique rare. Et cette plaine de jeux inclusive, la première en Belgique, sa maman l’a créée à Uccle pour lui, grâce à lui. C’est aussi grâce à lui qu’elle devrait ouvrir une crèche et une école inclusives à Tubize au printemps prochain. Un des rares, le deuxième peut-être, établissements du genre en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).