Nicolas Raskin regrette l’occasion ratée en fin de rencontre par le Standard: «Avec un peu de réussite, on gagnait ce match...» Le Standard de Liège et le Club de Bruges se sont quittés dos à dos ce dimanche.

PhotoNews

Par Alexandre Cuitte Publié le 23/01/2022 à 18:04 Temps de lecture: 2 min

Solidité et efficacité, voilà comment on pourrait résumer la prestation du Standard face au Club de Bruges. Portés par le premier but de Mathieu Cafaro sous les couleurs liégeoises et par celui de Renaud Emond, les hommes de Luka Elsner ont su faire le gros dos pour résister à des Brugeois peu inspirés offensivement. Et ils auraient même pu s’imposer en toute fin de rencontre. Mais Maxime Lestienne, Clinton Mata et le poteau de Simon Mignolet en ont décidé autrement…

Une action digne d’un jeu vidéo, qui reste en travers de la gorge de Nicolas Raskin. « Dire qu’avec un peu de réussite, on gagnait ce match », regrette le médian. « Cela dit, au final, je pense que ce résultat est logique, car Bruges a eu des occasions aussi. » Avec ce nouveau partage face à un gros morceau du championnat belge, le Standard retrouve un peu des couleurs et, surtout, de la confiance. « À la trêve, j’avais dit que cela me tenait à cœur d’aider le club à remonter la pente », enchaîne le Liégeois. « On vient d’affronter deux des trois meilleures équipes de Belgique, avec l’Union, et on a pris deux points. C’est de bon augure pour la suite, cela montre que tout le travail effectué lors de notre stage de préparation paie. Et puis, cela prouve que nous ne sommes pas que des joueurs qui savent tacler. Il y a de la qualité dans ce groupe, plus que ce qu’on veut en dire, mais aussi plus que ce qu’on a pu montrer jusque maintenant. »