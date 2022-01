Malines – Anderlecht: Zirkzee permet aux Mauves de prendre les commandes (direct, 0-1)

Une semaine après son partage décevant lors du Clasico contre le Standard (1-1), Anderlecht veut renouer avec la victoire. Ce dimanche, les joueurs de Vincent Kompany se déplacent à Malines et ont bien l’intention de reprendre leur chemin vers l’avant. Pour rappel, ils avaient terminé l’année 2021 par une cinglante victoire sur la pelouse du Beerschot (0-7). Au classement, les Mauves pointent à une belle quatrième place (39 points), dans les échappements de Bruges et l’Antwerp.

Du côté de Malines, l’équipe première n’a pas encore pu jouer le moindre match depuis la nouvelle année. Et pour cause, les Sang et Or ont été durement touchés par le Covid-19, eux qui ont vu leurs matches face à OHL et Genk être reportés. Néanmoins, ils pointent toujours à une position intéressante dans la course aux playoffs (33 points).