Consommation: le covid donne la fièvre aux prix de détail

Comeos, la Fédération du commerce, annonce des augmentations d’une ampleur inédite en douze ans. L’alimentation en magasins se renchérit déjà à cause de la hausse tarifaire des matières premières, de l’énergie et des salaires.

Dans le commerce, tout va devenir un peu plus cher. » Cette prévision, qui navera plus d’un consommateur mais qui planait depuis la fin de l’an dernier, n’émane pas de Madame Soleil mais de Wim Van Edom, économiste chez Comeos, la Fédération du commerce organisé, s’appuyant notamment sur des retours de ses membres, dont les grandes chaînes de supermarchés. « Ces augmentations ne toucheront pas tous les produits. D’ailleurs, certains prix stagneront et d’autres baisseront », complète l’expert, annonçant toutefois « les hausses les plus importantes des douze dernières années touchant toute une série de biens de la vie quotidienne. »