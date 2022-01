Radja Nainggolan allume le VAR après la fin de match complètement folle à l’Union

La fin du match entre l’Union et le Racing Genk a eu son lot de discussions. Alors que l’on se dirigeait vers un partage, la rencontre basculait dans les arrêts de jeu. Après un but de Deniz Undav annulé pour hors-jeu après trois minutes de temps additionnel, l’Union héritait d’un penalty pour une légère faute de Mujaid Sadick sur Undav. Dante Vanzeir ne tremblait et offrait la victoire à l’Union (90e+8).