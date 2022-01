Bas Dost après le partage au Standard: «Nous ne focalisons pas notre attention sur l’Union»

Parfois relégué au second plan lors du premier tour, l’attaquant longiligne des « Blauw en Zwart » est de retour. « En arrivant en Belgique, j’ai toujours dit que mon objectif était de terminer meilleur buteur. J’en suis à dix, c’est un chiffre intéressant… » Mais pas suffisant. Pour battre le Standard en tout cas. « Nous étions la meilleure équipe sur le terrain, avec un football dominant et positif. Quand tu vois l’action qui nous permet de revenir à 2-2, c’est vraiment beau. Avec des passes rapides et précises, alors que l’adversaire évolue de manière regroupée. Mais cela ne nous a pas permis de l’emporter. Dommage ». Pour ne pas dire embêtant. Car les Brugeois ont offert des cadeaux à leur hôte du jour, de manière totalement incompréhensible. Un partage qui les relègue désormais à neuf points de l’Union. « Nous ne focalisons pas notre attention sur eux, ni même les playoffs. Car il reste beaucoup de matches à jouer. Nous sommes juste déçus de ne pas avoir pris les trois points au Standard, parce que nous voulons tout gagner ». Et ne rien lâcher, ce que l’avant hollandais a fait au cours des derniers mois. Passé du banc au terrain avant de retomber dans l’anonymat sous la direction de Philippe Clement, Il revit depuis l’arrivée de son compatriote Alfred Schreuder. « Je me sens bien, même si j’estime que mon rendement ne correspond pas à mes attentes. J’ai toujours été un amoureux des buts, alors quand tu ne les empiles pas, tu te sens moins bien. Mais j’ai envie de prouver ma valeur, aux yeux de tous. Alors il faut foncer ! » Pas question de perdre du temps en chemin, malgré les adaptations dans le jeu brugeois. « Le coach a ses idées, nous devons encore les apprivoiser. C’est un processus qui demande de la patience, même si tout s’enchaîne très rapidement. Cette semaine, nous avons une belle affiche à jouer ? Toutes les rencontres sont importantes, et je veux marquer à chaque fois… »