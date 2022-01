Bientôt une cinquième recrue au Standard? «C’est effectivement un joueur que l’on suit de près...»

Comme déjà annoncé, le Standard continue de suivre Mitchell Dijks, un arrière gauche néerlandais de 28 ans actif à Bologne, en Serie A italienne. « C’est effectivement un joueur qu’on suit et pour qui on a un certain intérêt », confirme Luka Elsner. « Il possède des qualités qui pourraient nous aider, mais c’est une piste comme il en existe d’autres. » Mais avant d’enregistrer une cinquième arrivée, le club liégeois va d’abord devoir dégraisser...