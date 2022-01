Allemagne: cacophonie à Berlin dans la crise ukrainienne

Les déclarations pro-Poutine d’un amiral de la Bundeswehr déclenchent une crise diplomatique avec l’Ukraine et mettent en lumière l’absence de clarté les positions de Berlin dans le bras-de-fer avec Moscou… aux dépens de la politique européenne commune.

Lorsque le ministère de la Défense à Berlin a confirmé la démission de l’amiral, le mal était fait. En réclamant, lors d’une visite en Inde, plus de « respect » pour Vladimir Poutine et en estimant que la Crimée était perdue à tout jamais, le chef de la marine allemande, Kay-Achim Schönbach, a immédiatement déclenché une crise diplomatique avec l’Ukraine.

L’ambassadeur ukrainien à Berlin a réagi d’emblée contre « l’arrogance » et la « mégalomanie » des Allemands. Un scandale qui remet « gravement en cause » la crédibilité et le sérieux de l’Allemagne au niveau international, estime Andrij Melnyk, qui lui reproche en substance de ne pas choisir son camp.