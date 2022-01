Standard: Noë Dussenne sera suspendu pour le déplacement à Eupen

Noë Dussenne d’abord, qui a reçu son cinquième avertissement de la saison, Damjan Pavlovic ensuite, sorti blessé au genou. « D’après les premiers examens, il ne s’agit pas des ligaments croisés mais ce n’est pas génial », dit Luka Elsner, qui devrait à l’inverse récupérer, pour le déplacement au Kehrweg, plusieurs éléments. Dont deux importants en milieu de terrain, avec les retours de Merveille Bokadi, qui a purgé sa suspension, et Joachim Van Damme, dont le test Covid devrait cette fois être négatif. En plus de Jackson Muleka, ménagé face à Bruges en raison de douleurs à l’adducteur mais qui a repris l’entraînement samedi, et de Gojko Cimirot, dont la blessure au mollet évolue bien.