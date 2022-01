«Dommage que les supporters n’étaient pas là»: l’analyse de notre journaliste après le partage entre le Standard et Bruges (vidéos)

Solidité et efficacité, voilà comment on pourrait résumer la prestation du Standard face au Club de Bruges. Portés par le premier but de Mathieu Cafaro sous les couleurs liégeoises et par celui de Renaud Emond, les hommes de Luka Elsner ont su faire le gros dos pour résister à des Brugeois peu inspirés offensivement. Et ils auraient même pu s’imposer en toute fin de rencontre. Mais Maxime Lestienne, Clinton Mata et le poteau de Simon Mignolet en ont décidé autrement…

Didier Schyns, notre journaliste qui traite toute l’actualité du Standard de Liège, analyse ce partage face au champion en titre.