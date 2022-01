Italie: Silvio Berlusconi renonce à briguer la présidence de la République

Profondément déçu et attristé, Silvio Berlusconi a annoncé par le biais d’un communiqué officiel, qu’il renonce à être candidat à la présidence de la République italienne, dont l’élection débute ce lundi au Parlement. Ce vieux sphinx de la politique a pourtant voulu croire, jusqu’à la dernière minute, à son rêve le plus fou, une ambition nourrie dès l’enfance et poursuivie avec une détermination farouche tout au long des derniers mois.

Les résistances des enfants du Cavaliere, inquiets des répercussions que ce projet titanesque aurait pu avoir sur sa santé déjà fragile, ainsi que l’appréhension de ses alliés de la droite (la Ligue de Matteo Salvini et Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni), redoutant un éventuel verdict défavorable des urnes, ont coupé les ailes au dernier élan existentiel de l’ancien président du Conseil.