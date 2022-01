Dante Vanzeir, héros de la victoire de l’Union contre Genk: «C’est tout simplement fantastique»

L’Union conforte sa position de leader. Quant au buteur-héros, il sourit et savoure son bonheur : « C’est évidemment fantastique. Quel match extraordinaire et quelle issue nous venons de vivre ». Le jeune attaquant de l’Union avoue : « Nous avons connu une deuxième période plus compliquée que la première. Mais au final, nous émergeons et cela démontre la force de caractère qui nous habite ».