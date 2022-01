Standard: du mieux mais il va falloir gagner un match...

Une semaine après avoir arraché un point miraculeux à Anderlecht, le Standard en a décroché un autre, nettement plus mérité, face au FC Bruges, à l’issue d’un match très plaisant à suivre. Parce qu’il y a eu de tout : des buts, des courses, de l’engagement, de l’intensité et du suspense. À un point tel qu’à l’arrivée, le partage, le cinquième sur les sept dernières confrontations entre le Standard et le Club à Sclessin, n’aura véritablement satisfait aucune des deux équipes, qui ont chacune obtenu dans les tout derniers instants de la rencontre, l’occasion de l’emporter, sans pouvoir en profiter. Par Lestienne et Nkounkou dans le clan liégeois, par De Ketelaere côté flandrien, à soixante secondes d’intervalle.