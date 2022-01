L’Union ne s’essoufle pas et réalise une excellente opération

Face à Genk, l’Union a une nouvelle fois procuré d’intenses émotions à ses partisans. Dix minutes après la fin du temps réglementaire, elle a émergé grâce à un penalty de Vanzeir. Ce qui lui permet de creuser encore un peu plus l’écart en tête.

Avec l’Union, ce n’est jamais fini. Seraing et le Cercle l’avaient déjà appris à leurs dépens en 2021 lors de deux remontadas mémorables, Genk l’a aussi douloureusement constaté ce dimanche en fin d’après-midi. Alors qu’on se dirigeait vers un match nul somme toute logique entre deux équipes qui se seront livrées un gros duel physique et tactique, la fin de la rencontre allait être tout simplement épique, et peu propice aux cardiaques.