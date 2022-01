Alexander De Croo après les violences de ce dimanche: «Notre société n’acceptera jamais la violence aveugle»

Notre société n’acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l’égard de nos forces de l’ordre », a déclaré dimanche soir le Premier ministre Alexander De Croo via son porte-parole. en réaction aux émeutes qui ont suivi une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles.

« La liberté d’expression est l’un des fondements de notre société. Chacun est libre de manifester son opinion. Mais notre société n’acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l’égard de nos forces de l’ordre. Les personnes impliquées ce dimanche seront poursuivies », selon la déclaration du Premier ministre.

Au total, trois policiers et 12 manifestants ont été emmenés à l’hôpital, mais aucun d’entre eux n’est en danger de mort, a communiqué la police bruxelloise vers 19h00. « Une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement pour détention ou jet de projectiles, notamment des matériaux inflammables, rébellion et dégradation de biens publics. »