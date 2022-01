Manifestation anti-mesures sanitaires: un combat pour les libertés qui se termine dans la violence

Il y avait du monde à battre le pavé ce dimanche, dans les rues de Bruxelles pour marcher contre les mesures sanitaires et pour la liberté. 50.000 selon la police, beaucoup plus pour les organisateurs. « Je sais qu’il est habituel d’avoir un chiffre sous-estimé par la police et gonflé par les organisateurs. Mais là, le chiffre de 50.000 est ridicule. Le parc du Cinquantenaire était déjà plein alors que des manifestants n’avaient même pas encore démarré de la gare du Nord. Or, il y a plus de quatre kilomètres de parcours. Nous avons notre propre système de comptage. On n’aura pas le chiffre ce dimanche mais on le fournira dès qu’on l’aura », expliquait Tom Meert, porte-parole de l’organisation EuropeansUnited.