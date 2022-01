Chelsea, avec Lukaku, s’adjuge le choc face à Tottenham grâce notamment à un but sensationnel de Ziyech (vidéos)

Battu 3-0 chez lui à l’aller, puis 2-0 et 1-0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Tottenham s’est encore incliné contre les Blues (2-0) qui consolident leur place sur le podium.

Entre les joueurs en instance de départ, comme Tanguy Ndombélé ou Dele Alli, absents de la feuille de match, et les absences comme celle de Son Heung-min, blessé, Conte a dû composer avec des choix limités pour faire son onze et il était clairement venu défendre.

Pour les Spurs, 36 points, et qui se seraient emparés de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, en cas de victoire, c’est la première défaite en championnat depuis qu’Antonio Conte est sur le banc. Mais ils ont encore trois matches en retard pour essayer de recoller à la course à la C1.

Les Blues ont fait la différence au début du second acte avec une frappe sublime d’Hakim Ziyech qui est allée dans la lucarne droite d’Hugo Lloris, resté sur ses appuis (1-0, 47e). Silva a doublé la mise de la tête sur coup-franc (2-0, 55e), pour une victoire on ne peut plus logique.