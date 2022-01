Le bonheur imparfait pour Eden Hazard

Avec Carlo Ancelotti, les partisans d’Eden Hazard ne savaient plus sur quel pied danser. D’un côté, les choix du coach italien s’avèrent largement payants cette saison au regard du leadership en Liga (où seul le FC Séville parvient à soutenir le tempo des Castillans) et les chiffres affichés par Vinicius en complément idéal à Benzema justifient largement son statut de choix numéro 1 à gauche, au détriment du capitaine des Diables rouges. D’un autre, il ne cesse d’être positif à l’égard de son numéro 7. Jeudi dernier, à l’issue du match de Coupe du Roi à Elche où Eden Hazard a inscrit le but de la qualification endossant le rôle du joker gagnant, Ancelotti s’est encore voulu positif. « C’est la victoire qui m’a donné le plus de joie cette saison, Eden a réussi son match, ce qui signifie qu’il mérite peut-être de jouer plus. »