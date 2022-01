Hervé Koffi et le Burkina Faso qualifiés pour les quarts de la CAN après une folle séance de tirs au but

Le Burkina Faso est le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après sa victoire aux tirs au but contre le Gabon (1-1, 7 t.a.b. à 6), dimanche à Limbé.

Ismahila Ouedraogo n’a pas tremblé sur la deuxième balle de match des « Etalons ». Les Gabonais, épatants pour égaliser à dix contre onze dans le temps additionnel, ont manqué leurs deux derniers tirs au but, Yannis Ngakoutou envoyant le sien dans les nuages et Lloyd Palun sur l’équerre.