Tensions Est-Ouest: les Européens se mettent à table avec l’Américain Blinken

Une troisième semaine d’affilée de tractations diplomatiques frénétiques s’ouvre ce lundi : avec l’espoir d’encore pouvoir résoudre la plus grave crise géopolitique depuis la fin de la guerre froide. A savoir, désamorcer, par la négociation, la « bombe » du Kremlin placée autour de l’Ukraine.

Sous la menace militaire, Moscou veut revoir l’issue de la Guerre froide. A son avantage. Le face-à-face Est-Ouest post-Deuxième guerre mondiale s’est soldé par l’effondrement de l’URSS. Et le ralliement, à l’Otan et à l’UE, des Baltes ex-soviétiques et d’une kyrielle de pays de l’ex-Pacte de Varsovie, « l’Otan russe ». Sous prétexte d’un « encerclement », la Russie veut brusquement rétablir son emprise dans son voisinage immédiat.