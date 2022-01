Le Hertha Berlin et Dedrick Boyata battus à domicile par le Bayern Munich (vidéo)

Avec six points d’avance sur le Borussia Dortmund, le Bayern est toujours solidement accroché à son trône de leader.

Dedrick Boyata et le Hertha Berlin ne sont pas parvenus à empêcher le Bayern Munich d’arracher une nouvelle victoire 1-4 lors de la 20e journée du championnat d’Allemagne. Leaders, les Munichois comptent 49 points, six d’avance sur Dortmund, et le Hertha occupe la 13e position (22 points).