Vincent Kompany ravi du succès d’Anderlecht à Malines: «C’est un pas important vers le Top 4, mais…»

Malgré cette belle opération, les Mauves voulaient rester les pieds sur terre. « On repart avec les trois points, et c’est le plus important. C’est une bonne affaire au classement, mais il ne faut pas s’emballer, ce n’est certainement pas terminé pour le top 4 », note, au micro d’Eleven Sports, Benito Raman, l’attaquant du RSCA. Qui aurait pu/dû obtenir un penalty en première période : « Je ne suis pas un joueur qui tombe facilement. Le défenseur m’accroche et, pour moi, il y avait clairement penalty. »

Vincent Kompany savourait également cette performance d’ensemble : « On a eu beaucoup d’opportunités, bien plus que Malines, on aurait dû être plus tueur devant, mais j’ai quand même un bon sentiment. C’est vrai que ce n’est pas la première fois que ça nous arrive mais qui marque plus que nous ? On crée quand même beaucoup et c’est le plus important, ce n’est pas facile de s’imposer ici. C’est un pas important vers le top 4, mais une victoire contre le Standard nous aurait encore plus aidé. On a une belle semaine à venir avec le Cercle mercredi et bien sûr l’Union le week-end prochain, ça sera un gros match. »