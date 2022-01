Le Sporting de Charleroi trop timide pour espérer l’emporter

Samedi soir, Edward Still et Hein Vanhaezebrouck partageaient l’analyse d’un « match fermé », qui ne méritait sans doute pas de vainqueur. Mais tous deux s’accordaient aussi sur les suites mathématiques de ce partage. Dans un contexte surtout marqué par les absences, un point, c’était déjà ça de pris. De fait, pour en tirer tous les enseignements, il aura fallu attendre, 22 heures plus tard, le résultat d’Anderlecht, sans doute la dernière équipe que Charleroi et Gand, toujours côte à côte, peuvent encore espérer dribbler pour s’immiscer dans le top 4. Et le succès des Mauves, qui les relèguent à 6 longueurs, ne fait donc pas l’affaire des Carolos. Contre Courtrai ce mardi, la victoire s’impose s’ils veulent encore caresser l’espoir de Playoffs 1.