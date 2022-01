La tuile pour la Juventus: Federico Chiesa devrait être absent sept mois

Federico Chiesa, l’ailier international italien de la Juventus victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a été opéré dimanche à Innsbruck (Autriche) et sera absent des terrains pendant environ sept mois, a annoncé le club italien.

Chiesa, joueur clé de la « Vieille dame » mais aussi de l’équipe d’Italie engagée dans d’incertains barrages de qualification au Mondial-2022 fin mars, s’est blessé le 9 janvier contre l’AS Rome (4-3). Le lendemain son club avait officialisé la gravité de la blessure, synonyme de saison d’ores et déjà terminée pour le joueur de 24 ans.

Son capitaine à la Juventus et en équipe d’Italie, Giorgio Chiellini, avait reconnu que l’absence pour plusieurs mois de Chiesa était un « coup dur pour tout le football italien ».

Roberto Mancini lui avait aussi apporté son soutien : « Les blessures font partie de la carrière d’un joueur », lui avait-il écrit sur Twitter. « Ce qui fait la différence, c’est la volonté de se relever et tu en as à revendre. On t’attend Federico. »