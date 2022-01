Coronavirus: tout ce qui change en France ce lundi

Pour qui ?

Le pass vaccinal est obligatoire à partir de 16 ans pour accéder à certains lieux, bien que les jeunes de 16-17 ans sont exemptés de dose de rappel. Pour les 12-15 ans, le pass sanitaire est maintenu. Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas de pass à présenter.

À quoi va-t-il servir ?

L’objectif de ce pass est de réserver l’accès à certains lieux aux personnes totalement vaccinés. Des personnes qui sont donc moins susceptibles de propager le virus et de souffrir de formes graves de la maladie. Ces lieux sont les mêmes que pour le pass sanitaire : les restaurants, les cinémas et les théâtres, les musées, les stades, les foires, les salons, les salles de sport, les trains longue distance… Tous les établissements accueillant du public à vocation de culture, de sport ou de loisirs sont concernés.

En revanche, il ne sera pas exigé pour aller dans les hôpitaux, Ehpad et établissements médico-sociaux : un test négatif suffira. La Constitution ne permet pas non plus de le demander pour accéder à un meeting politique.

Quelles sanctions en cas de fraude ?

Présenter le pass d’un tiers est passible d’une amende de 1 000 euros la première fois. Acheter un faux pass peut être punissable de 45 000 euros d’amende et de trois ans de prison. Les gérants de lieux soumis au pass vaccinal pourront demander un document avec photo afin de confirmer l’identité des personnes à l’entrée, sans pour autant faire office de police administrative. Les contrevenants peuvent échapper aux poursuites s’ils s’engagent à se faire enfin vacciner.