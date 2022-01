L’AC Milan et la Juventus se neutralisent à San Siro, l’Inter s’envole au classement

L’AC Milan et la Juventus se sont neutralisés (0-0) dans l’affiche verrouillée de la 23e journée de Serie A, dimanche, permettant à l’Inter Milan de conforter encore sa place de leader devant les Rossoneri et Naples, vainqueur de la Salernitana (4-1).

Chez les Rossoneri, Stefano Pioli a préféré Junior Messias à Alexis Saelemaekers, qui est monté au jeu à sa place (61e). En première période, les deux équipes ont mis beaucoup d’intensité dans leurs actions. Milan a été plus proactif et a failli ouvrir la marque sur un tir de Rafael Leao bien bloqué par Wojciech Szczesny (20e). La Juventus a répondu coup sur coup, mais elle n’a totalisé que trois tirs au but et aucun cadré.