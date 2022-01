Rallye de Monte-Carlo: Thierry Neuville sur un chemin de croix

Sébastien Loeb a remporté son 80e succès mondial… 20 ans après le premier! Et égalé le record de huit succès en Principauté, détenu jusque-là par Ogier, 2e ! En Principauté, Thierry Neuville et Hyundai ont par contre énormément souffert...

Alors qu’il entame sa onzième saison complète en Mondial des rallyes, sa neuvième au sein de l’équipe Hyundai, on n’avait sans doute jamais vu Thierry Neuville (33 ans) aussi affecté à l’issue d’une épreuve ! « Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée de la power-stage et que j’ai constaté que j’étais à près de deux secondes d’Evans, les larmes me sont montées aux yeux », témoignait-il au terme d’un rallye qui s’était apparenté à un véritable chemin de croix. « Bien sûr, il y avait sans doute la pression accumulée au fil de ces dernières semaines très chargées qui devait retomber. Mais surtout, je venais de réaliser qu’après avoir quasi donné ma vie dans cette spéciale, le résultat n’était pas au rendez-vous, loin de là même, alors que je ne me souviens pas avoir attaqué aussi fort ! »