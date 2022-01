Le PSG retrouve enfin Messi après un mois d’absence et domine Reims grâce à Verratti et Sergio Ramos

Le Paris SG a enchaîné une seconde victoire d’affilée en Ligue 1, dimanche contre Reims (4-0), avec des buts de Marco Verratti et Sergio Ramos entre autres qui permettent au leader de conserver 11 points d’avance sur son dauphin Nice.

Avec un quasi doublé de Marco Verratti et un but de Sergio Ramos, le Paris SG a battu Reims 4-0 dimanche au Parc des Princes et a retrouvé Lionel Messi après un mois d’absence, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

