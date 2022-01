Le choix des hommes: les entraîneurs savent pourquoi

L’étau se resserre sur cette catégorie d’entraîneurs qui, comme chaque année à la même époque, voient les objectifs de leur saison se rétrécir dans une sorte de perspective sans cesse plus réduite. Un long tunnel vers la délivrance et l’explosion de joie pour certains, le couloir de la mort (dans l’âme) pour d’autres. Quelque part entre les deux notions se situent les choix, sportifs et humains, qu’ils s’apprêtent à poser. Si la trêve hivernale n’y a pas déjà contribué.

Qui dit choix, dit, par essence, renoncement. Renoncement aux grandes idées du début de saison. Renoncement aussi à certains préceptes jusque-là non-discutables. Renoncement, enfin, à ces joueurs qui comptaient jusque-là mais qui s(er)ont soudain amenés à sortir de l’inventaire. Fin janvier, à quelques jours de la clôture du mercato, on choisit, on tranche, on brade sur le marché des ventes et on tente le coup fumant et pas cher, dans le sens inverse.