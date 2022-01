Seraing englué dans une spirale infernale

Ce samedi, à Saint-Trond, les Sérésiens ont subi une septième défaite de rang et ont encore encaissé plus que de raison. Trois buts au total. Jean-Louis Garcia avait pourtant changé son fusil d’épaule. Cette fois, il a débuté avec trois défenseurs centraux et deux latéraux à vocation défensive, tandis qu’en perte de balle, Youssef Maziz et Antoine Bernier descendaient relativement bas. « Le but était de prendre confiance en évitant d’encaisser », explique Gérald Kilota. « Cela aurait déjà été un grand pas. Nous voulions vraiment réaliser une clean sheet. »