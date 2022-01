Rudi Vervoort: «Le droit de manifester n’est pas une excuse pour détruire notre ville et attaquer notre police»

La « Manifestation européenne pour la démocratie » entendait susciter un débat de société sur les mesures sanitaires visant à contrer la pandémie de coronavirus. Elle était à l’initiative de mouvements comme World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom mais également de plus de 600 associations locales européennes.

Les manifestants se sont rassemblés dès 11 heures à la gare du Nord. Le cortège s’est élancé en fin de matinée pour se rendre au cœur du quartier européen, dans le parc du Cinquantenaire. Malgré l’arrestation de six personnes qui portaient des objets dangereux avant même le début de la manifestation, le cortège s’est déroulé de manière paisible.

Des drapeaux allemands, français, néerlandais, américains, polonais et roumains flottaient dans la foule. De nombreux manifestants brandissaient des panneaux critiquant le pouvoir en place, la vaccination, le Covid Safe Ticket ou appelant à « protéger les enfants ».

L’observatoire RésistanceS a noté la présence de plusieurs personnalités, partis et groupuscules d’extrême droite, noyés dans la foule de milliers de manifestants. D’autres groupes ou militants d’extrême droite avaient appelé ces derniers jours à participer à cette manifestation. L’organisation de l’événement était d’ailleurs en grande partie dans les mains de ces groupes, avait observé vendredi Manuel Abramowicz, coordinateur de RésistanceS auprès de Belga.

Heurts en fin de cortège

C’est en fin de cortège, dans le quartier européen, que des heurts ont éclaté dans l’après-midi entre protestataires et forces de l’ordre. Des bâtiments et des véhicules ont été endommagés.

Les policiers ont alors eu recours à des autopompes et des gaz lacrymogènes pour orienter les « 400 à 500 » émeutiers vers le parc du Cinquantenaire. À l’autre bout de celui-ci, les discours étaient en cours. Les organisateurs ont appelé à quitter les lieux, puis la police a exigé la dissipation de la manifestation.

Un jeu du chat et de la souris s’est poursuivi entre émeutiers et policiers. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers retranchés dans une bouche de métro après avoir fait l’objet de jets de projectiles, notamment des barrières nadar. Une voiture de police a également été attaquée.

Trois policiers et 12 manifestants ont été emmenés à l’hôpital, a communiqué la police dans la soirée. Aucun n’est en danger de mort. « Au total, une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement pour détention ou jet de projectiles, notamment des matériaux inflammables, rébellion et dégradation de biens publics », a ajouté la police bruxelloise.

Non à la violence

Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. « La liberté d’expression est l’un des fondements de notre société », a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. « Chacun est libre de manifester son opinion. Mais notre société n’acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l’égard de nos forces de l’ordre. Les personnes impliquées ce dimanche seront poursuivies. »

« Beaucoup de respect pour les policiers qui ont fait tout leur possible pour gérer la situation », a estimé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a par ailleurs qualifié la journée de « difficile » : « Rien ne peut justifier les agressions physiques dont ont été victimes les forces de l’ordre. En concertation avec le procureur du Roi, nous ferons tout pour identifier les auteurs. »