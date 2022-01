C’est au milieu de la crise que le futur doit être repensé

La « convergence » entre des contraires qui normalement se détestent, s’est répétée ce dimanche dans la rue. « On le voit dans les manifestations antivax, réunissant des gens d’extrême droite, de gauche et des écolos : les foules ne sont plus idéologiques, mais thématiques. On doit repenser le caractère du fascisme contemporain à la lumière de ce mélange postmoderniste », avertissait l’écrivain Stefan Hertmans (Une ascension), alors que nous l’interrogions sur le risque que le mélange entre pro et anti vaccins attise le retour des extrémismes en Europe.